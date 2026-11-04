Викрита НАБУ та САП злочинна організація планувала напад на журналіста Бігуса щодо теми магазинів U420 – відео антикорупційних органів

Викрита Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) злочинна організація, що діяла під прикриттям правоохоронних органів, планувала підкуп міністрів та заподіяння шкоди здоров'ю журналіста Дениса Бігуса у зв'язку із темою поширення наркотиків через мережі магазинів U420.

"Учасники злочинної організації були готові підкуповувати не лише міністрів (йдеться, зокрема, ймовірно про спробу підкупу на той час міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка – ІФ-У), а й інших осіб на державному рівні. План підкупу так і не вдалося реалізувати, зокрема, на тлі журналістського розслідування Bihus.info, про підготовку якого стало відомо фігурантам… ", – йдеться у відеоролику антикорупційних органів із матеріалами НСРД щодо викритої злочинної групи.

За даними антикорупційних органів, "через хвилювання щодо журналістського розслідування правоохоронці проводять показові обшуки, про що заздалегідь повідомляють злочинну організацію".

В перехопленій розмові, зокрема, "Мексиканець" говорить про спробу підкупу та нападу на журналіста Дениса Бігуса. "Давай я его зах*** н**, потому что эта крыса сегодня про нас что-то не снимет, значит, снимет через полгода, а так еб*** кислотой облить, он уже будет непрезентабельный". Надалі "Мексиканець" пропонує переговорити з відповідними структурами, щоб вирішити, як краще це зробити.

У ролику зазначається, що учасники злочинної групи "шукали шляхи убезпечення свого наркобізнесу також через парламент і відповідні законопроєкти".

"Одним із варіантів розглядали розробку і ухвалення законопроєктів, які б повністю легалізували марихуану в Україні", – зазначається у відео.

За даними антикорупційних органів, кол-центри та розповсюдження наркотиків – це не всі злочини, які вчинялися членами злочинної організації.

"Детективи НАБУ встановили, що протягом 2026 року члени злочинної організації налагодили виробництво підроблених євро. Для цього вони облаштували в таємному місці цех зі спецобладнанням", – йдеться у відео.

Крім того, згідно із інформацією, поданою у відеоролику, встановлено факти причетності членів цієї злочинної організації до замовних катувань, викрадення людей, вимагання грошей та інших насильницьких злочинів. "При цьому вони користувалися прикриттям правоохоронців. Завдяки зв'язкам у правоохоронних органах, учасники організації отримували дані із баз даних, доступ до камер "Безпечне місто" та матеріалів обшуків", – наголошується у ролику.

"Один із учасників на прізвисько "Консультант", який обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку Київської області, забезпечував оперативне прикриття", – стверджується у відеоролику антикорупційних органів.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища", – йдеться в повідомленні.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.