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Українську мову включили до оновленої шкільної програми Великої Британії – Залужний

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Українську мову включили до оновленої шкільної програми Великої Британії – Залужний

Українська мова стане частиною британської системи освіти, а українські діти зможуть складати іспит з цього предмету, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Сьогодні Департамент освіти Великої Британії оголосив про підготовку до запровадження іспиту GCSE з української мови. Це означає, що в українських учнів буде можливість офіційно підтвердити знання рідної мови та отримати британську освітню кваліфікацію", – написав Залужний в телеграм-каналі.

Він пояснив, що GCSE (General Certificate of Secondary Education) – це основна британська шкільна кваліфікація, яку діти зазвичай здобувають у 15-16 років після вивчення кількох предметів і складання іспитів. Серед предметів, з яких можна буде скласти іспит, відтепер буде й українська мова.

"Викладання за новою програмою розпочнеться у вересні 2028 року в Англії, Уельсі та Північній Ірландії, а перші іспити відбудуться у 2029 році. Це рішення – результат багаторічної роботи та наполегливості української громади у Великій Британії, а також наших дипломатів. Для тисяч дітей, яких війна змусила виїхати з України, це можливість навчатися за кордоном і водночас зберігати свою ідентичність. Адже бували випадки, коли українським учням пропонували здавати іспит російською", – наголосив Залужний.

Він висловив вдячність уряду Великої Британії, британському Департаменту освіти та їхнім колегам з Міністерства освіти і науки України, а також британським та українським експертам, які доклали зусиль до просування цієї ініціативи. Окремо він відзначив внесок директорки Української школи Пречистої Діви Марії Інни Григорович та всієї українській спільноти у Британії.

"Цей крок показує, що українсько-британське партнерство працює і Угода про сторічне партнерство наповнюється реальним змістом, який впливає на життя людей та розвиток молодого покоління. Наші діти мають зберігати зв'язок з Україною, де б вони не жили. І рідна мова – одна з найважливіших основ цього зв'язку", – резюмував Залужний.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#мова #британія #вивчення #gcse
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