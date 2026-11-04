Детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України в середу, 4 листопада, затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерала Сергія Дуку, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Затримання відбулися на фоні оприлюднення НАБУ інформації про викриту злочинну організацію у межах операції "Карфаген". Її учасники систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема, апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

В середу, 4 листопада, СБУ підтвердила проведення обшуків Національним антикорупційним бюро України і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у своїх посадовців. Імена співробітників та їх посади у повідомленні не вказані, однак ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що НАБУ проводило обшуки обшуки у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Також обшуки проходили у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука.

НАБУ своєю чергою повідомило в середу, що неназваний високопосадовець СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та блокував доступ детективам бюро до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. ЗМІ повідомляли, що детективам погрожувала охорона Дуки.

Пізніше САП та НАБУ заявили, що в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. Зазначалось, що до складу злочинної організації залучені щонайменше 12 осіб.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.