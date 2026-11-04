Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

КМВА нагадала про роботу Пунктів незламності та бюветів у Києві під час відключень електроенергії

1 хв читати
Додати як джерело
КМВА нагадала про роботу Пунктів незламності та бюветів у Києві під час відключень електроенергії

У Києві під час відключень електроенергії продовжують функціонувати Пункти незламності, обладнані автономними джерелами тепла, освітлення та інтернетом, а також бюветні комплекси, більшість із яких мають автономне живлення, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в середу.

"У зв'язку з відключеннями електроенергії нагадуємо мешканцям столиці, що в місті працюють Пункти Незламності, які забезпечені автономними джерелами тепла, світла, інтернетом, можливістю заряджати мобільні пристрої", – наголошується в повідомленні.

Також у КМВА нагадали про роботу розгалуженої мережі бюветних комплексів, які забезпечують містян водою в разі тимчасового припинення водопостачання або зниження тиску в централізованій водопровідній мережі. Більшість бюветів заживлені від автономних джерел електроенергії.

Водночас у військовій адміністрації звернули увагу, що генератори бюветних комплексів можуть вимикати на технічні перерви, та закликали киян враховувати це під час планування набору води.

Адреси Пунктів незламності та актуальний графік їхньої роботи можна переглянути на інтерактивній мапі в застосунках "Дія" та "Київ Цифровий".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #допомога #електроенергія #пункти_незламності
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати перелік заходів для забезпечення співпраці з …

Читати
Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, учасники якої налагоди…

Читати