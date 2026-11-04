КМВА нагадала про роботу Пунктів незламності та бюветів у Києві під час відключень електроенергії

У Києві під час відключень електроенергії продовжують функціонувати Пункти незламності, обладнані автономними джерелами тепла, освітлення та інтернетом, а також бюветні комплекси, більшість із яких мають автономне живлення, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в середу.

"У зв'язку з відключеннями електроенергії нагадуємо мешканцям столиці, що в місті працюють Пункти Незламності, які забезпечені автономними джерелами тепла, світла, інтернетом, можливістю заряджати мобільні пристрої", – наголошується в повідомленні.

Також у КМВА нагадали про роботу розгалуженої мережі бюветних комплексів, які забезпечують містян водою в разі тимчасового припинення водопостачання або зниження тиску в централізованій водопровідній мережі. Більшість бюветів заживлені від автономних джерел електроенергії.

Водночас у військовій адміністрації звернули увагу, що генератори бюветних комплексів можуть вимикати на технічні перерви, та закликали киян враховувати це під час планування набору води.

Адреси Пунктів незламності та актуальний графік їхньої роботи можна переглянути на інтерактивній мапі в застосунках "Дія" та "Київ Цифровий".