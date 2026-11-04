Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На зустрічі з Меланією Трамп будуть Дмитрієв і Лантратова, заявляють у Кремлі

1 хв читати
Додати як джерело
На зустрічі з Меланією Трамп будуть Дмитрієв і Лантратова, заявляють у Кремлі
Фото: Reuters

Росію на зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі, як очікується, представлятимуть уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова та спеціальний представник Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, голова РФПІ Кирило Дмитрієв, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За інформацією російських ЗМІ, Пєсков повідомив, що станом на кілька годин тому ще не всі, хто летить разом із Лантратовою, мали візи. Він зазначив, що питання з візами наразі є проблематичним. "Ось якщо вся логістика, що називається, зійдеться, то будуть Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв", – сказав Пєсков.

Раніше пресслужба президента США повідомила, що перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та РФ на зустріч у Білому домі. Українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі очолить голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На зустрічі також буде присутній уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#росія #делегація #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати перелік заходів для забезпечення співпраці з …

Читати
Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, учасники якої налагоди…

Читати