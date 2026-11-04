На зустрічі з Меланією Трамп будуть Дмитрієв і Лантратова, заявляють у Кремлі

Росію на зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі, як очікується, представлятимуть уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова та спеціальний представник Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, голова РФПІ Кирило Дмитрієв, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За інформацією російських ЗМІ, Пєсков повідомив, що станом на кілька годин тому ще не всі, хто летить разом із Лантратовою, мали візи. Він зазначив, що питання з візами наразі є проблематичним. "Ось якщо вся логістика, що називається, зійдеться, то будуть Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв", – сказав Пєсков.

Раніше пресслужба президента США повідомила, що перша леді США Меланія Трамп запросила представників України та РФ на зустріч у Білому домі. Українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі очолить голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На зустрічі також буде присутній уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.