Каллас сподівається, що зустріч ЄС-США-Україна-Франція-Німеччина-Велика Британія-НАТО-СБ візьме до уваги вимоги Європи до РФ

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас очікує, що представники США, України, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку візьмуть до уваги вимоги Європи до Росії, які будуть фігурувати під час майбутніх переговорів щодо миру для України.

У зустрічі також беруть участь представники Європейської комісії, що у вівторок підтвердила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

Відповідаючи на запитання журналістів у середу в Брюсселі під час пресконференції стосовно очікувань від зустрічі, "яка проходить прямо зараз і завтра буде в НАТО", Каллас сказала: "Ця зустріч проходить на рівні старших радників. Я очікую, що вони братимуть до уваги документ, узгоджений нами з міністрами закордонних справ – документ, що містить вимоги Європи до Росії. Адже досі переговори стосувалися лише того, чим Україна має поступитися або на які поступки піти. Саме тому ми разом із міністрами закордонних справ сформулювали, по суті, максимальні вимоги, щоб дещо врівноважити ситуацію за столом переговорів".

Високий представник констатувала, що, оскільки Росія "висуває свої гранично жорсткі вимоги, наша сторона також повинна мати свої вимоги, щоб переговори розпочиналися на рівних засадах". "Сподіваюся, що це буде враховано", – додала Каллас.