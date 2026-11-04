У Польщі розпочато будівництво заводу з виробництва реактивних боєприпасів

Розпочато будівництво спільного заводу польського оборонного концерну WB Group і південнокорейської аерокосмічної й оборонної компанії Hanwha Aerospace у Гожуві-Великопольському на північному заході Польщі, повідомила пресслужба польського Міноборони.

"Сьогоднішня церемонія знаменує перехід від стратегічних рішень до їхньої конкретної реалізації. 29 грудня минулого року ми підписали контракт на суму близько 14 мільярдів злотих (понад $3,5 млрд в еквіваленті – ІФ-У). Сьогодні ми розпочинаємо наступний етап цього проекту – будівництво заводу, який забезпечить польську армію сучасними реактивними боєприпасами, виробленими на нашій території", – заявив віце-прем'єр, глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, слова якого наводить пресслужба відомства.

На підприємстві, крім іншого, вироблятимуть ракети для реактивних систем залпового вогню HOMAR-K (польська модифікація південнокорейської РСЗВ K239 Chunmoo), повідомив він.

Проєкт також передбачає спільну розробку й впровадження боєприпасів нового покоління для задоволення потреб Збройних сил Польщі та поставок до країн-союзників по НАТО.

Як повідомлялося, для польської армії в Південній Кореї було замовлено танки K2 Black Panther, самохідні гаубиці K9, РСЗО K239 Chunmoo й легкі літаки FA-50. Частину цього озброєння вже доставлено до Польщі.