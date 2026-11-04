Кос: Дати вступу України в ЄС немає

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос констатує, що у щорічній доповіді з розширення немає конкретної дати набуття Україною членства в Європейському союзі.

"На нинішньому етапі процесу вступу України ми не можемо точно сказати, коли саме вона зможе приєднатися до ЄС. У "дорожніх картах", представлених у нашому звіті про розширення, окреслено плани на період до кінця 2027 року. Далі ми побачимо, наскільки швидко країна зможе просуватися вперед", – сказала вона у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами Кос, у "дорожній карті" йдеться про завершення переговорів за одними кластерами та відкриття нових. "Якщо Україна виконає вимоги IBAR (звіту про оцінку готовності), а шанси на це високі, то вже наступного року вона зможе закрити до семи переговорних розділів", – повторила європейська комісарка прогноз, який вона озвучила напередодні в рамках презентації доповіді в Комітеті із закордонних справ Європейського парламенту.

У свою чергу Високий представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас додала, що для України "попереду, безумовно, ще багато кроків". "Важливо також працювати з громадськістю. Адже, коли ми говоримо про безпеку, стає зрозуміло: інтеграція України в європейський простір значно посилить нашу спільну безпеку. Досвід, здобутий Україною на полі бою, розвинені нею спроможності та наявна експертиза – усе це свідчить про те, що для нашої безпеки вкрай важливо рухатися в питанні України якомога швидше", – пояснила вона.