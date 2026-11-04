Подальше похолодання продовжиться в Україні найближчими днями, в п'ятницю пройде мокрий сніг

Погода без опадів очікується в Україні в четвер, 5 листопада, в Карпатах вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла; вдень 4-9° тепла.

В Києві 5 листопада без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 5 листопада була +17,6°С в 2013р., найнижча -11,4°С в 1979р.

В середу, 6 листопада, вночі у північних, східних та більшості центральних областей, вдень в Україні, крім Закарпаття, місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-6° тепла (в Карпатах та на Закарпатті вночі 0-5° морозу).

В Києві 6 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.