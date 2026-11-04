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Зеленський: Кількість загиблих унаслідок удару РФ в Комишувасі зросла до 40 осіб

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Зеленський: Кількість загиблих унаслідок удару РФ в Комишувасі зросла до 40 осіб
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість загиблих унаслідок російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області сягнула 40 осіб, ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають уже третю добу. Російські військові випустили по школі дев’ять авіабомб.

"Спочатку вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце", - повідомив президент.

Він зазначив, що до пошуково-рятувальної операції залучені всі необхідні служби, однак вона проходить під постійною загрозою нових російських ударів.

"На жаль, дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які Росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції. Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення ППО України.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев’ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 37 загиблих, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п’ятьох поранених. Перед тим 48 людей вважалися зниклими безвісти.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#удар #комишуваха #жертви
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