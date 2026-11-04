Київ та область вчергове за добу перейшли на екстрені відключення – ДТЕК

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ та Київська область: за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення", – йдеться в його Телеграм у середу станом на 15:14.

Трохи більше ніж півтори години перед цим ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень у Києві та області і перехід на погодинні графіки.

Крім того, за інформацією ДТЕК на 13:08, екстрені відключення почались у Дніпрі.

Інформація про застосування графіків погодинних та аварійних відключень неодноразово змінювалася за останню добу після того, як 3 листопада РФ завдала одного з наймасованіших ударів по енергетиці України.

В обідню пору середи НЕК "Укренерго" зазначала, що аварійні відключення діють тільки в Харківській області.

Водночас атака РФ призвела до зниження потужності атомних станцій.