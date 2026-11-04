Німецька Stark розробляє безекіпажний катер Vanta 24 для відстеження російського "тіньового флоту", випробування на морі відбудуться у 2027р

Німецька оборонно-технологічна компанія Stark, яка має R&D-центр в Україні, розпочала розробку Vanta 24 – 24-метрового безекіпажного катера (БЕК), призначеного для операцій у європейських водах, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що новий БЕК зможе відстежувати танкери російського "тіньового флоту", захищати критичну підводну інфраструктуру, супроводжувати військові кораблі та виконувати ударні завдання. Перші демонстраційні випробування на морі заплановані на 2027 рік.

Vanta 24 стане третім і найбільшим БЕК у лінійці Stark. Він нестиме корисне навантаження до 50 тонн, зокрема протикорабельні ракети, і буде оснащений 30-мм гарматою та 3D-радаром для виявлення повітряних і надводних цілей. Алюмінієвий корпус катера розрахований на низькі температури, кригу та сильне хвилювання Балтійського моря. Максимальна швидкість перевищуватиме 35 вузлів (близько 65 км/год), автономність дозволить залишатися на завданні кілька тижнів без повернення на базу.

Окрім Балтики, Vanta 24 зможе діяти в Північному морі, Північній Атлантиці та арктичних водах. Катер використовуватимуть для моніторингу танкерів російського "тіньового флоту", за допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продовжує експорт нафти. Як зазначалося раніше, лідери Європейського Союзу наголошували на необхідності обмежувати діяльність таких суден і підривати їхню бізнес-модель через значні екологічні ризики та загрози безпеці судноплавства.

За словами CEO STARK Уве Горстманна, Балтійське та Північне моря стають новим потенційним полем бою", і компанія розробляє свої оборонні системи саме для нього. Він також наголосив на перевагах автономних морських платформ за вартістю та швидкістю.

Для керування VANTA 24 використовуватимуть Minerva – власну систему штучного інтелекту STARK, яка забезпечує автономну навігацію та інтеграцію з наявними системами бойового управління військово-морських сил союзників. Підготовка до виробництва катера вже триває на підприємствах консорціуму в Німеччині та Великій Британії.

Як повідомлялося, лідери ЄС у висновках саміту 15-16 жовтня закликали посилити тиск на РФ та протидіяти її "тіньовому флоту", зокрема шляхом збільшення кількості оглядів суден у межах міжнародного права для зменшення екологічних та безпекових ризиків.

Окрім цього, посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний у жовтні повідомив про зустріч із командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою в лондонській штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО), де він представляє Україну, та обговорення з її керівництвом роботи українського морського коридору в Чорному морі та боротьби з російським тіньовим флотом. Неїжпапа під час виступу наголосив, що судна російського тіньового флоту мають перебувати під належним контролем, мати прозору реєстрацію та відповідати міжнародним стандартам безпеки.