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Зеленський обговорив з Пісторіусом прискорення постачання ракет PAC-2

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Зеленський обговорив з Пісторіусом прискорення постачання ракет PAC-2
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та обговорив з ним постачання ракет PAC-2 для американських систем протиповітряної оборони "Петріот", систем протиповітряної оборони IRIS-T та боєприпасів до винищувачів F-16.

"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму… Домовились, що команди опрацюють цю можливість та інші речі, які обговорили, зокрема щодо IRIS-T та боєприпасів до F-16", – написав Зеленський у Телеграм у середу.

Він повідомив, що розповів Пісторіусу про ситуацію з російськими обстрілами критичної інфраструктури в Україні. "Дуже багато ударів кожного дня по нашій енергетиці, і особливо складно з балістикою через хронічний дефіцит перехоплювачів до "петріотів". Важливо знаходити нові рішення на підтримку захисту життів", – наголосив Зеленський.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#допомога #військова #німеччина #президент
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