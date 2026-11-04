САП та НАБУ викрили нову злочинну організацію у межах операції "Карфаген"

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів, повідомляє САП.

У повідомленні САП у телеграм-каналі у середу зазначається, що до складу злочинної організації залучено, щонайменше, 12 осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища", - йдеться в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

"Крім того, встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації, - наголошують в САП.

За версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків.