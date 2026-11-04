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Стало відомо про двох постраждалих через удар ворога по складських приміщеннях у передмісті Одеси

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Стало відомо про двох постраждалих через удар ворога по складських приміщеннях у передмісті Одеси
Фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих у пошкоджених від удару ворога торговельних складських приміщеннях у передмісті Одеси зросла до двох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За уточненими даними, внаслідок попередньої атаки на складські приміщення, постраждало двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу", – написав Кіпер у Телеграмі у середу.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення по виготовленню взуття у передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобіля.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удар #одеса #склади
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