Стало відомо про двох постраждалих через удар ворога по складських приміщеннях у передмісті Одеси

Кількість постраждалих у пошкоджених від удару ворога торговельних складських приміщеннях у передмісті Одеси зросла до двох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За уточненими даними, внаслідок попередньої атаки на складські приміщення, постраждало двоє людей: 38-річна жінка та 65-річний чоловік. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу", – написав Кіпер у Телеграмі у середу.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення по виготовленню взуття у передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобіля.