Окупанти у Слов'янську влучили у пам'ятку архітектури початку XX століття

Російські окупаційні війська завдали удару по Слов'янську влучили у непрацюючий медичний заклад у центральній частині міста, будівля якої визнана пам'яткою архітектури початку 20 століття, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

"Сьогодні, 4 листопада, біля 11:00, Росія нанесла черговий удар по Слов'янську. ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині міста. Лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів", – написав він у фейсбуці в середу.

За словами Ляха, будівля є пам'яткою архітектури. "З самого початку 20 століття тут рятували життя людей", – написав він.

Як повідомив Лях, пошкоджено також інші корпуси медзакладу, приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.