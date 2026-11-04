Зеленський доручив уряду та правоохоронцям підготувати заходи для прискорення відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати перелік заходів для забезпечення співпраці з енергетичними компаніями, які відстають із ремонтом та відновленням об'єктів після російських ударів.

"Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні", – написав Зеленський у середу у телеграм-каналі за підсумками селектору.

Він зазначив, що через повторні російські удари та повітряні тривоги ремонтні роботи тривають значно довше, однак резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення мають бути після кожного удару.

Президент також повідомив про домовленості з партнерами щодо нових пакетів енергетичної підтримки.

За його словами, найскладніша ситуація наразі в Києві, де люди та підприємства мають багатогодинні відключення електроенергії та води.

Також складною залишається ситуація у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, Черкаській, Вінницькій та Донецькій областях. Крім того, діють відключення у південних регіонах.

"Але, хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, кожної компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, – незалежно від форми власності таких компаній", – наголосив президент.