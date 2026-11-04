Радник президента: активність у TikTok найбільше вплинула на розвиток подій у Петропавлівській Борщагівці

Трансляції та активність у соцмережі TikTok найбільше вплинули на розвиток нещодавних подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області, вважає радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"...Аналіз ситуації на місці показує, що найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність в тіктоці, і це основна платформа для тієї публіки, яка там буянила", – сказав Литвин журналістам у середу.

Він зазначив, що телеграм-канали публікували різну інформацію про ситуацію – як фактичні повідомлення, так і дезінформацію, а також правдиві відомості про учасників подій.

"Але все ж таки реально закручували натовп і гнали дезінформацію в основному через тікток. І це якраз приклад того, яку роль відіграє саме тікток, і не тільки в нашій країні", – заявив Литвин.

Як повідомлялося, у понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом нібито перебуває один чи декілька чоловіків, які могли самовільно залишити військову частину, а також військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Місцеві мешканці влаштували штурм території, намагалися вибити ворота домоволодіння та відчинити їх підручними засобами. На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України.

Пізніше в поліції повідомили, що їм надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина, але спростували інформацію про нібито незаконне утримування людей та загибель громадянина у домоволодінні.

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко повідомив, що у будівлі, біля якої зібралися місцеві мешканці, було місце дислокації одного з підрозділів, де перебувало 18 військовослужбовців, і там, зокрема, утримували чотирьох військовослужбовців, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ), яких зрештою було госпіталізовано. При цьому він наголосив на неприпустимості неналежного ставлення до військовослужбовців і повідомив, що відповідна інформація буде перевірена і проведене відповідне розслідування, а результати оприлюднені.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив, що родичі військовослужбовців змогли ознайомитись з умовами їх перебування і змогли переконатись, "що люди не перебувають в такому стані, як була розповсюджена інформація в соціальних мережах", але самі військові невдовзі будуть звідти переміщені з міркувань безпеки.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що серед військовослужбовців, які перебували на місці дислокації в Петропавлівській Борщагівці, були захисники "Азовсталі" та звільнені з російського полону, і вони зазнали нападу з боку цивільних мешканців.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що жінка, яка в понеділок в одязі медичного персоналу прибула на місце розташування Нацгвардії, перед цими подіями проводила розвідку цієї локації, була залучена до підготовки конфлікту та наразі затримана. Він також повідомив, що події в Петропавлівській Борщагівці були організованими, і їх ініціатори понесуть покарання, а в силових структурах будуть зроблені відповідні висновки.