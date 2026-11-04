Київ та низка регіонів повернулися до графіків, аварійні відключення наразі тільки на Харківщині – "Укренерго"

У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень, наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області, повідомила НЕК "Укренерго".

Вона наголосила, що частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних російських атак вдалося авдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі.

"Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання", – підкреслила НЕК.

Компанія також зазначила. що графіки погодинних відключень, які діють у частині регіонів, передбачаються обсягом до 4 черг (16 годин на добу без світла – ЕР).

Як повідомлялося, до масованого обстрілу енергетики протягом доби 3 листопада такі графіки діяли обсягом до 2,5 черг.

У середу, 4 листопада, Міненерго повідомило, що АЕС України знизили потужність через обстріли РФ. У вівторок, зокрема, дрони РФ вдарили по підстанції, важливій для роботи Хмельницької АЕС.