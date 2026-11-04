На Кільцевій дорозі на 10 днів обмежують рух транспорту в напрямку Борщагівки

На Кільцевій дорозі тимчасово, орієнтовно на 10 днів, обмежують рух транспорту в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Обмеження триватимуть орієнтовно 10 днів на ділянці Кільцевої дороги в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка", – йдеться у повідомленні КМДАу Телеграмі у середу.

Повідомляється, що для проїзду транспорту облаштовано об'їзну дорогу з двома смугами руху, що проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського. У напрямку Одеської площі транспорт рухається без обмежень.

У КМДА нагадали, що роботи з прокладання резервної тепломережі мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період.