В СБУ підтвердили обшуки у своїх співробітників у середу і заявили, що сприяють процесуальним діям

Служба безпеки України (СБУ) підтвердила проведення обшуків Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) у своїх посадовців у середу.

"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі заходи відбуваються у рамках низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду. Служба безпеки виступає за об'єктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ.

Імена співробітників та їх посади у повідомленні не вказані.

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що НАБУ в середу вранці проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Також обшуки проходили у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука.

НАБУ в свою чергу повідомило в середу, що неназваний високопосадовець СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та блокував доступ їх детективам до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, не назвавши його імені. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. ЗМІ повідомляли, що детективам погрожувала охорона Дуки.