Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь у Європейському форумі цивільного захисту в Брюсселі.

“У столиці Бельгії, Брюсселі, проходить Європейський форум цивільного захисту (European Civil Protection Forum), який об’єднує представників органів влади, гуманітарних організацій, служб цивільного захисту, експертів та міжнародних партнерів для обговорення готовності до надзвичайних ситуацій і посилення стійкості громад. Український Червоний Хрест на форумі представляє делегація на чолі з президентом Максимом Доценком”, повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Доценко долучився до обговорення українського досвіду реагування на надзвичайні ситуації в умовах повномасштабної війни у межах панельної дискусії "Практичні аспекти забезпечення готовності та стійкості: досвід України".

"Досвід України показує, що готовність до надзвичайних ситуацій — це не лише про ресурси та обладнання. Це насамперед про людей, їхню підготовку, здатність швидко діяти та ефективну координацію між усіма службами. В умовах повномасштабної війни ми щодня переконуємося, наскільки важливо інвестувати в розвиток місцевих спроможностей, навчання волонтерів і стійкість громад. Адже саме від цього залежить, наскільки швидко допомога надійде до тих, хто її потребує", — зазначив Доценко під час виступу.

Крім того, у межах форуму представлено окрему локацію, присвячену діяльності Українського Червоного Хреста. Учасники заходу можуть ознайомитися з роботою організації у сфері реагування на надзвичайні ситуації та дізнатися більше про співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Особливу увагу приділено роботі волонтерів, які допомагають постраждалим безпосередньо на місцях атак.

“Участь у форумі — це можливість поділитися практичним досвідом України в реагуванні на повномасштабну війну, посилити міжнародну співпрацю та привернути увагу європейських партнерів до важливості розвитку системи цивільного захисту й готовності громад до сучасних викликів”, - зазначили в організації.