Кількість загиблих через ворожий удар по Комишувасі зросла до 37 людей – ОВА

Кількість загиблих через ворожий удар по Комишувасі (Запорізька обл.) зросла до 37 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла до 37 людей. На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС", – написав він у Телеграмі у середу.

Пошукові роботи тривають.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого, у тому числі двох рятувальників та чотирьох поліцейських, а також п'ятьох поранених, ще 48 людей вважалися зниклими безвісти.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.