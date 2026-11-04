Окупанти просунулися на південно-західних околицях Костянтинівки, захопивши 1 кв. км – DeepState

Російські окупанти просунулися в межах міської забудови міста Костянтинівка Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Костянтинівці", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в середу.

Згідно з мапами проєкту, окупанти закріпилися у північно-західній частині міста з боку сусіднього села Іллінівка, закріпившись в "сірій зоні". Площа окупації за добу зросла на 0,98 кв км, район проникнення ("сіра зона") зменшилась на таку ж площу.

На решті напрямків фронту за добу без змін.