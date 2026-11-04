Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Охорона топпосадовця СБУ Дуки погрожувала зброєю детективам, які проводили обшук – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело
Охорона топпосадовця СБУ Дуки погрожувала зброєю детективам, які проводили обшук – ЗМІ

Топпосадовець Служби безпеки України, який перешкоджав детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у проведенні у нього обшуку в середу вранці, це заступник керівника Департаменту захисту національної держави Сергій Дука, повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Дука – високопосадовець СБУ, якого НАБУ вранці звинуватило у перешкоджанні обшуку, повідомив наш співрозмовник. За даними джерела, охорона Дуки погрожувала детективам застосувати зброю з наведеними лазерами", – йдеться в повідомленні.

Раніше в середу НАБУ повідомило, що високопосадовець СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та блокував доступ детективам НАБУ до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, не назвавши його імені. "Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів НАБУ", – заявили в антикорупційному бюро, пообіцявши згодом оприлюднити деталі інциденту.

Пізніше стало відомо, що НАБУ проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Також обшуки проходили у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#обшуки #сбу #набу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, учасники якої налагоди…

Читати
Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що пр…

Читати