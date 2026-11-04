Чергові пошукові дослідження розпочалися у Пужниках на Тернопільщині – УІНП

З 4 по 10 листопада 2026 року на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області) проводитимуться пошукові дослідження останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

Зазначається, що дослідження здійснюватиме товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, а також представників фундації "Свобода і Демократія", Інституту національної пам'яті Республіки Польща.

Також УІНП залучає фахівців івано-франківського комунального підприємства "Пам'ять" для забезпечення фахового нагляду та консультування при проведенні робіт.

У відомстві додали, що пошукові дослідження є частиною виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Пужники – колишнє село на Тернопільщині, де в період між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене. У червні 1945 року мешканців Пужників було переселено до Польщі (населені пункти Немисловіце та Ратовіце). У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Територія колишнього села Пужники надалі залишалася незаселеною і поступово заросла лісовими насадженнями.

Як повідомлялося, у квітні-травні 2025 року відбулися ексгумаційні дослідження у Пужниках на Тернопільщині. У їх ході знайдено останки 42 осіб, а у вересні 2025 року їх урочисто перепоховано на території старого кладовища колишнього села. Решта проведених пошукових робіт у 2026 році не виявили місць поховань.