В лікарнях лишається 14 поранених під час атаки на Дніпро у вівторок вранці, 4 у важкому стані – обладміністрація

14 людей, які постраждали через ворожу атаку на Дніпро вранці у вівторок, 3 листопада, залишаються в лікарнях, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в середу вранці.

"Четверо поранених – у тяжкому стані. Це чоловіки 37, 61, 80 і 81 року. Усі мають осколкові поранення. Стан решти госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається необхідна допомога", – написав Ганжа в Телеграм.

Як повідомлялося, вдосвіта російські окупанти вчергове обстріляли місто Дніпро, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджено будинки. Також отримали пошкодження будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з лікарень міста. Повідомлялося про 20 поранених та одного загиблого внаслідок обстрілу. 14 постраждалих було госпіталізовано, була інформація, що у важкому стані троє з них.