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Неїжпапа виступив перед представниками головних морських держав в штаб-квартирі ІМО – Залужний

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Неїжпапа виступив перед представниками головних морських держав в штаб-квартирі ІМО – Залужний
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний повідомив про зустріч із командувачем Військово-морських сил Збройних сил України Олексієм Неїжпапою в лондонській штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО), де він представляє Україну, та обговорення з її керівництвом роботу українського морського коридору в Чорному морі та боротьбу з російським тіньовим флотом.

"Під час зустрічі з генеральним секретарем ІМО Арсеніо Домінгесом обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі, захист моряків і роботу українського морського коридору. Розповіли про постійні російські атаки на цивільні судна та українські порти, які загрожують міжнародній торгівлі. Окремо порушили питання російського тіньового флоту, який створює загрози не лише для безпеки судноплавства, а й для морського довкілля. Такі судна мають перебувати під належним контролем, мати прозору інформацію про власників і реєстрацію та відповідати міжнародним стандартам безпеки", – написав Залужний у Facebook в середу.

Він повідомив, що Неїжпапа у штаб-квартирі ІМО виступив перед представниками головних морських держав світу, і це був перший такий виступ командувача українських ВМС в історії.

Дипломат зазначив, що Україна за останні роки суттєво посилила свої позиції в ІМО, а РФ вдруге поспіль не змогла отримати місце в Раді ІМО. "Наше завдання – не просто розповісти світові про злочини Росії, а зупинити її морську агресію. Зробити море безпечним можна лише спільними діями, інакше Чорноморський регіон стане джерелом ще більших загроз і для ЄС, і для східного флангу НАТО", – наголосив Залужний, подякувавши Домінгесу за підтримку України та увагу до безпеки судноплавства в Чорному морі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#залужний #неїжпапа #чорне_море
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