Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Відповідний указ №1079/2026 оприлюднено на сайті глави Української держави у середу.

Згідно з документом, нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.