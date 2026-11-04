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Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня

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Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня
Фото: https://pbs.twimg.com/

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Відповідний указ №1079/2026 оприлюднено на сайті глави Української держави у середу.

Згідно з документом, нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#меланія_трамп #зеленський #нагорода
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