Окупанти обстріляли 40 міст і сіл Херсонщини за добу, пошкоджені 4 будинки, поранені 3 жителі – обладміністрація

Троє мирних жителів Херсонської області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в середу вранці.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та приватний будинок. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватний автомобіль. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Берислав та 38 інших населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

Як повідомлялося, позаминулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонської області поранено сім людей. Під ударами дронів, авіації та артилерії перебували понад 30 населених пунктів. Під час режиму тиші для гуманітарної місії в окупованому місті Олешки, яка завершилася першого листопада о 22:59, обстріли в області не фіксувалися.