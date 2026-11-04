У Волинській області пошкоджено енергетичний об'єкт через ворожі атаки – ОВА

Енергетичний об'єкт зазнав пошкоджень у Ковельському районі Волинської області через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область. Зокрема атаки зазнав об'єкт енергетики у Ковельському районі", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

"Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області", – зазначив він. За його словами, станом на ранок населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.