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У Волинській області пошкоджено енергетичний об'єкт через ворожі атаки – ОВА

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Енергетичний об'єкт зазнав пошкоджень у Ковельському районі Волинської області через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Упродовж останньої доби ворог активно атакував енергосистему нашої держави. Ворожі безпілотники були спрямовані й на нашу область. Зокрема атаки зазнав об'єкт енергетики у Ковельському районі", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

"Внаслідок цього вчора ввечері були перебої з електропостачанням у значній частині області", – зазначив він. За його словами, станом на ранок населені пункти заживлені, усі абоненти з електропостачанням.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#волинь #пошкодження #енергетика
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