Інфраструктура та будинок пошкоджені під час ворожої атаки на Рівненщину, поранена жінка – обладміністрація

Одна мирна жителька отримала поранення та була доправлена до лікарні внаслідок російської атаки по території Рівненьської області в ніч на середу, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"На жаль, уникнути ураження цивільної інфраструктура не вдалося. Зокрема, було частково зруйновано житловий будинок. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. Поранення ноги та руки отримала жінка. ЇЇ госпіталізували", – написав Коваль в Телеграм.

Про яку саме цивільну інфраструктуру йдеться очільник обладміністрації не уточнив.

Як повідомлялося, позаминулої ночі внаслідок нічної атаки РФ в Рівненській області було пошкоджено підстанцію "Укренерго".