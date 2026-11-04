Українські діти у Великій Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови – Бутенко

Українські діти у Великій Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE (General Certificate of Secondary Education) з української мови, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"Це важливе рішення, на яке роками чекала українська громада у Великій Британії. І ще один крок у забезпеченні освітніх прав наших дітей за кордоном. Після початку повномасштабного російського вторгнення британські школи відчинили двері для тисяч українських дітей, які були змушені залишити свої домівки. Сьогодні Велика Британія робить наступний крок – створює можливість офіційно підтверджувати знання української мови в межах своєї системи освіти. Для нас це надзвичайно важливо. Адже де б не перебували українські діти, вони мають зберігати зв'язок із рідною мовою, культурою та національною ідентичністю. Водночас здобувати якісну освіту й мати можливості для подальшого розвитку", – написав Бутенко в мережі Facebook.

За його словами, викладання української мови в межах нової кваліфікації GCSE планують розпочати у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році.

Він додав, що кваліфікація буде доступною в Англії, Уельсі та Північній Ірландії.

"Запровадження окремого іспиту з української мови дозволить учням підтверджувати свої мовні знання та використовувати відповідну кваліфікацію для подальшого навчання", – розповів міністр.

GCSE – кваліфікація в британській системі освіти, яку учні зазвичай здобувають після складання іспитів приблизно у 16 років.