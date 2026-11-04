Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили злочинну організацію за участю чинних високопосадовців правоохоронних органів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Як повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в середу, за даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли, але службове розслідування встановило, що той на посаді генерального прокурора вчинив дисциплінарний проступок, організувавши собі безпідставний виїзд за кордон, питання притягнення його до кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи України

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду ексгенпрокурора триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген". 2 листопада він зареєстрував ще одне кримінальне провадження щодо Кропиви, який є ключовим фігурантом справи "Карфаген", за використання службового авто для неробочих поїздок до Буковелю.