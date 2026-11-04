Петиція до Кабміну про посилення адмінвідповідальності за появу у громадських місцях у п'яному вигляді набрала лише 124 голоси

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом посилити адміністративну відповідальність за появу осіб у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 3 серпня і станом на 4 листопада вона набрала лише 124 голоси із 25 тис. необхідних.

"Прошу розглянути питання щодо внесення змін до законодавства України з метою суттєвого посилення адміністративної відповідальності за появу осіб у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння, якщо така поведінка порушує громадський порядок, створює небезпеку для оточуючих або принижує людську гідність і громадську мораль", – йшлося в петиції.

На думку автора петиції, чинний розмір адміністративного стягнення був встановлений багато років тому і сьогодні фактично втратив свій стримувальний ефект, зокрема, він не відповідає сучасним економічним умовам і не спонукає порушників дотримуватися громадського порядку.

У зв'язку з цим, він пропонує: суттєво підвищити адміністративну відповідальність за появу у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння; переглянути розмір штрафів відповідно до сучасних економічних реалій; запровадити можливість застосування альтернативних заходів впливу, таких як громадські роботи або розстрочка сплати штрафу у випадках, визначених законом; провести інформаційні кампанії щодо відповідального вживання алкоголю та поваги до громадського порядку.

Згідно чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.