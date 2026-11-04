Розслідування у справі "Мідас" про корупцію в Енергоатомі завершене, матеріали відкриті – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Як повідомляється на сайті НАБУ в середу, матеріали у справі, відомій під назвою "Мідас", наразі відкрито.

"Учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації", – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років суми склали понад $111 млн та EUR12 млн. Детективами встановлено також факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел. Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.

"НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами. Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі. З матеріалів виділено ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб", – наголосили у відомствію

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії того ж дня.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ та САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав'язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Використовуючи службові зв'язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.