НАБУ прийшло з обшуками до ще двох топпосадовців СБУ – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в середу, 4 листопада, проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Антона Кравчука, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"Слідчі дії проводять на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки", – йдеться в повідомленні.

Також, за даними видання, обшуки йдуть у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука.

Подробиці наразі не повідомляються.