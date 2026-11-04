Сили оборони за ніч збили 272 російські БПЛА з 310 – ПС ЗСУ

У ніч на 4 листопада, з 18:00 3 листопада, російські окупанти атакували територію України 310 ударними БпЛА типу Shahed, 81 із яких реактивні, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Також противник застосовував дрони типу Гербера та безпілотники-імітатори типу "Пародія" із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (АР Крим).

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дрони інших типів, понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 15 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.