4 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 листопада в Україні відзначають День залізничника, День українського фрілансера.

Ще сьогодні Всесвітній день ЮНЕСКО.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Никандра і Єрмея, преподобного Йоаникія Великого.

День 1717 Російська агресія - Day 1717 Russian aggression

День залізничника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 15.07.1993 р. № 257/93-рп.

Це свято присвячене працівникам залізничної галузі, які забезпечують надійний та безпечний рух поїздів, доставку вантажів та пасажирів. Цей день відзначається від 1940 року, і він символізує важливість залізничної інфраструктури для економіки країни та забезпечення комфортного транспорту для населення.

Сучасна Україна посідає третє місце за довжиною залізничної мережі в Європі. На сьогодні в Україні існує 6 залізничних гілок і вони об’єднують всі регіони країни. В залізничній сфері працює близько 272 тисячі осіб. Залізниці України взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн. Укрзалізниця є головним органом управління залізничного транспорту в Україні.

Довідково: В 1861 до Львова з Перемишля прибув перший потяг. Він був дуже схожий на сучасні потяги і з цього часу українська залізниця почала розвиватися. На 5 років пізніше була побудована ділянка залізниці Одеса-Балта.

День українського фрілансера

Щороку 4 листопада в Україні відзначають День українського фрілансера — нову, поки неофіційну подію, започатковану платформою Freelancehunt у 2021 році. Цю дату обрали свідомо, щоб створити власну традицію.

Мета свята — вшанувати фрілансерів, привернути увагу суспільства та держави до викликів, з якими стикаються незалежні професіонали, а також наголосити на важливості їхнього внеску в економіку та цифрову трансформацію країни.

Фріланс - це стиль життя і роботи, що об’єднує фахівців найрізноманітніших напрямків: програмістів, дизайнерів, SEO-спеціалістів, SMM-менеджерів, аніматорів, копірайтерів, редакторів, перекладачів, маркетологів, контент-менеджерів та багатьох інших. Фрілансер - це людина, яка працює сама на себе, надає послуги різним клієнтам на тимчасовій або проєктній основі, без довгострокових зобов’язань перед одним роботодавцем.

Всесвітній день ЮНЕСКО

80 років від дня набуття чинності (1946) статуту ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури).

Народилися в цей день:

225 років від дня народження Северина Гощинського (1801–1876), польського письменника, поета, публіциста, громадського діяча, представника "української школи" в польській літературі;

115 років від дня народження Дмитра-Романа Семеновича Клячківського (1911–1945), українського військово-політичного діяча, члена ОУН та УПА, полковника УПА;

110 років від дня народження Юрія Олександровича Вєтрова (1916–1983), українського вченого в галузі будівництва й архітектури, засновника наукової школи з вивчення та інтенсифікації робочих процесів землерийних машин;

80 років від дня народження Ігоря Равицького (1946-2017), театрального режисера, актора театру та кіно, народного артиста України;

Ще цього дня:

1918 - Уночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль;

1921 - Розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника - головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом;

1922 - У Єгипетському королівстві знайдена гробниця Тутанхамона;

1937 - Останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції;

1950 - У Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1956 - Радянські війська придушили повстання в Угорщині;

1970 - Пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку;

1979 - Захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").

1984 - Заснування компанії "Dell".

Церковне свято

4 листопада, в православному календарі день пам’яті мучеників Никандра і Єрмея

Святі мученики Никандр і Єрмей були християнськими проповідниками, які жили в місті Мира в Лікії (сучасна Туреччина) у І столітті. Вони були учнями святого Тита, який сам був послідовником апостола Павла. Активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри.

Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Єрмея і Никандра піддали смерті. Їхнє мучеництво вважається одним із перших прикладів християнської страждання за віру. Вони є покровителями лікарів, аптекарів і хворих.

День пам'яті преподобного Йоаникія Великого

Преподобний Йоаникій Великий був відомим християнським аскетом і чудотворцем, який жив у VI-VII століттях. Він народився в селі Марикат у Палестині в заможній і благочестивій родині. З дитинства прагнув до духовного життя і в 18 років покинув світські справи, щоб стати монахом.

Преподобний Йоаникій провів своє життя в різних монастирях, де вирізнявся глибокою покорою, смиренням, ревною молитвою та суворим постом. У одному з монастирів він зустрів преподобного Георгія — свого духовного наставника і вірного друга. Разом вони переселилися на гору Олімп у Вифинії (сучасна територія Туреччини), де заснували новий монастир.

Йоаникій був обраний ігуменом і очолював обитель протягом сорока років. Його життя стало прикладом аскетизму та благочестя для братії і всіх, хто звертався до нього за порадою чи допомогою. Господь наділив його даром чудотворення: він зцілював хворих, годував голодних, зупиняв епідемії та стихійні лиха. Одного разу він урятував преподобного Георгія від смертельного нападу змії.

Преподобний Йоаникій відійшов до Господа у віці 85 років. Його тіло було поховане в монастирському соборі, а святі мощі й досі являють чудеса, зміцнють віру тих, хто приходить до них із молитвою.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.

З прикмет цього дня:

Ранковий туман віщує тепло, а ясний день – похолодання. Багато мишей свідчить про холодну зиму, а іній на деревах – на близькі морози. Також вважається, що відсутність дощу обіцяє неврожайний наступний рік, а сильна злива – негоду, що триватиме довго.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчі дні в Україні будуть холоднішими, вночі подекуди можливі морози, майже без опадів