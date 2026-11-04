Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Високопосадовець СБУ погрожує зброєю і перешкоджає проведенню обшуку детективами – НАБУ

1 хв читати
Додати як джерело

Високопосадовець Служби безпеки України погрожує застосуванням вогнепальної зброї та блокує доступ детективів Національного антикорупційного бюро України до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, повідомило НАБУ в середу вранці у Телеграм.

"Під час проведення детективами НАБУ законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів НАБУ", – йдеться у повідомленні.

В антикорупційному бюро пообіцяли оприлюднити деталі інциденту згодом.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4258

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#обшук #сбу #набу
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що пр…

Читати