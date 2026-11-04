Високопосадовець СБУ погрожує зброєю і перешкоджає проведенню обшуку детективами – НАБУ

Високопосадовець Служби безпеки України погрожує застосуванням вогнепальної зброї та блокує доступ детективів Національного антикорупційного бюро України до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, повідомило НАБУ в середу вранці у Телеграм.

"Під час проведення детективами НАБУ законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів НАБУ", – йдеться у повідомленні.

В антикорупційному бюро пообіцяли оприлюднити деталі інциденту згодом.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/4258