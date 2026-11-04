Демократи виборюють більшість у Сенаті США та наближаються до контролю над Палатою представників – ЗМІ

Демократична партія здобула більшість у Сенаті США та впритул наблизилася до встановлення контролю над Палатою представників на проміжних виборах до Конгресу на тлі невдоволення виборців політикою президента Дональда Трампа та Республіканської партії, повідомляє агентство The Associated Press (AP) у середу вранці.

За підрахунками агентства, демократи перебрали у республіканців шість місць у Сенаті та понад шість мандатів у Палаті представників Конгресу США. Зокрема, традиційно республіканські штати Техас, Канзас і Південна Кароліна вперше за десятиліття обрали сенаторів-демократів, а крім того, представники Демократичної партії відібрали у республіканців сенатські крісла в Північній Кароліні та Огайо.

Одночасно кандидати від Демократичної партії Кіша Ленс Боттомс у Джорджії, Емі Ектон в Огайо, Роб Сенд в Айові та Джина Хінохоса у Техасі здобули перемогу на губернаторських виборах, перебравши посади, які раніше утримували республіканці.

Згідно з даними опитування виборців AP Voter Poll, попри заклики Трампа до громадян голосувати так, ніби його власне прізвище є у виборчому бюлетені, більшість опитаних покладає на чинну президентську адміністрацію відповідальність за високу вартість життя і виступає за посилення контролю над главою держави з боку Конгресу.

У Сполучених Штатах відсутній єдиний державний орган зі збору й оприлюднення підсумків голосування, тому агентство AP зводить результати підрахунку голосів та визначає переможців у майже 7 тис. виборчих перегонів на основі аналізу даних про те, що суперники вже втратили математичні шанси скоротити відставання, тоді як офіційна сертифікація результатів відбувається за кілька тижнів.

Як повідомлялося, представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США, які визначать подальший баланс сил у Вашингтон.

Джерело: https://apnews.com/live/midterm-election-2026#000001a1-a4d8-d8c8-afb7-f4fdc3400000