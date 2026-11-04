Війська РФ вдарили по підприємству в Дніпрі і поранили двох людей – ОВА

Двоє людей дістали поранень і були госпіталізовані внаслідок російського удару по території підприємства у Дніпрі, де спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у середу вранці.

"Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі. Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На підприємстві зайнялася пожежа", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33105