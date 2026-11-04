Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Війська РФ вдарили по підприємству в Дніпрі і поранили двох людей – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Двоє людей дістали поранень і були госпіталізовані внаслідок російського удару по території підприємства у Дніпрі, де спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у середу вранці.

"Двоє людей дістали поранень через удар росіян по підприємству у Дніпрі. Чоловіків 38 та 57 років госпіталізували з осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На підприємстві зайнялася пожежа", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/33105

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дніпро #поранені #удар
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Кличко: ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна, є перебої з водою та електротранспортом

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що пр…

Читати