Окупанти за добу втратили 2180 осіб та 1104 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 2180 окупантів, 39 артилерійських систем, 1104 БпЛА, а також 408 авто та 4 одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.26 склали особового складу – близько 1 597 010 (+2180) осіб, танків – 12 453 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 640 (+7) од., артилерійських систем – 51 879 (+39) од., РСЗВ – 2 252 (+0) од., засоби ППО – 1 733 (+3) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 072 (+5) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 595 058 (+1104) од., крилаті ракети – 5 192 (+52) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 169 881 (+408) од., спеціальна техніка – 4 871 (+4) од.", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42801