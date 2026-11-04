Демократи здобувають ключові перемоги на проміжних виборах до Конгресу США під час підрахунку голосів – ЗМІ

Представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США, які визначать подальший баланс сил у Вашингтоні, повідомляють агентство The Associated Press та видання The Guardian у середу вранці за підсумками закриття виборчих дільниць у більшості американських штатів.

Загалом під час голосування 3 листопада американські виборці переобирають усі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 крісел у Сенаті США, де до виборів республіканці утримували більшість у співвідношенні 53 на 47 мандатів.

За оприлюдненими прогнозами на виборах до верхньої палати Конгресу, колишній губернатор Північної Кароліни демократ Рой Купер виборов вакантне місце у Сенаті, ставши першим за 10 років представником Демократичної партії від цього штату у верхній палаті. Крім того, чинні сенатори-демократи Джон Оссофф у Джорджії та Марк Ворнер у Вірджинії успішно переобралися на новий термін, здолавши республіканців Майка Коллінза і Берта Мізусаву відповідно. У Нью-Гемпширі конгресмен-демократ Кріс Паппас зберіг за своєю партією сенатське крісло у протистоянні з екссенатором-республіканцем Джоном Сунуну, тоді як у Флориді представниця Республіканської партії Ешлі Муді перемогла демократку Енджі Ніксон на позачергових виборах до Сенату.

На виборах до Палати представників демократи захистили низку округів у Флориді з переглянутими межами, де перемогу здобули конгресмени Джаред Московіц, Кеті Кастор і Деббі Вассерман-Шульц, а демократка Ребекка Беннетт відібрала у республіканців округ у штаті Нью-Джерсі.

Одночасно на губернаторських виборах, які проходять у 26 штатах паралельно з сенатськими перегонами, республіканець Байрон Дональдс переміг у боротьбі за посаду губернатора Флориди, а демократка Кіша Ленс Боттомс здобула перемогу на виборах губернатора Джорджії. Також свої посади зберегли чинні губернатори-демократи Джей Бі Пріцкер в Іллінойсі та Джош Шапіро у Пенсильванії. За даними екзитполів, головними темами для виборців під час волевиявлення стали стан економіки та захист демократії.

Як повідомлялося, у вівторок американці вирушать на виборчі дільниці, щоб проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США.

Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2026/nov/03/midterm-elections-full-results-senate-house-governor-races

https://www.youtube.com/live/tbAbicAzFU4?si=St8JlgKiZbEQ5gD_