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Прогноз: демократ Таларіко перемагає республіканця Пакстона на виборах до Сенату США в Техасі

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Кандидат від Демократичної партії Джеймс Таларіко здобуває перемогу над представником Республіканської партії Кеном Пакстоном на виборах до Сенату США у штаті Техас, повідомляє аналітичний портал Decision Desk HQ у середу вранці.

За оприлюдненим прогнозом ресурсу, Таларіко перебирає під контроль демократів сенатське крісло у найбільшому традиційно республіканському штаті країни, яке досі утримували представники Республіканської партії.

Відтак Таларіко стає першим представником Демократичної партії з 1988 року, який здобув перемогу на виборах до верхньої палати американського Конгресу в штаті Техас.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104338

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#сенат #вибори #сша #техас
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