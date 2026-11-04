Прогноз: демократ Таларіко перемагає республіканця Пакстона на виборах до Сенату США в Техасі

Кандидат від Демократичної партії Джеймс Таларіко здобуває перемогу над представником Республіканської партії Кеном Пакстоном на виборах до Сенату США у штаті Техас, повідомляє аналітичний портал Decision Desk HQ у середу вранці.

За оприлюдненим прогнозом ресурсу, Таларіко перебирає під контроль демократів сенатське крісло у найбільшому традиційно республіканському штаті країни, яке досі утримували представники Республіканської партії.

Відтак Таларіко стає першим представником Демократичної партії з 1988 року, який здобув перемогу на виборах до верхньої палати американського Конгресу в штаті Техас.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104338