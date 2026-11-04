Україна планує спрямувати до EUR1 млрд із кредиту ЄС на спільне з Європою виробництво зброї

Україна планує спрямувати до EUR1 млрд зі свого кредитного пакета Європейського Союзу обсягом EUR90 млрд на спільні оборонні проєкти з європейськими партнерами з пріоритетом на системи протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотники, засоби протидії дронам і боєприпаси, повідомляє видання Clash Report із посиланням на конфіденційний документ Європейської комісії у розпорядженні Euronews у ніч на середу.

"Його головними цілями є підтримка швидшого постачання оборонної продукції в Україну за одночасного нарощування та інтеграції європейських і українських оборонно-промислових потужностей", – йдеться у зверненні Єврокомісії до держав-членів ЄС щодо планів укладення Пакту про оборонну промисловість.

За даними документа, запропоноване фінансування у межах кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки більш ніж у чотири рази збільшить обсяг Інструменту підтримки України, який наразі становить EUR300 млн і є складовою Європейської програми оборонної промисловості для розвитку спільних підприємств, ліцензування технологій та колективних закупівель.

Ініціатива розвиває Стратегічне оборонно-промислове партнерство між Україною та ЄС, започатковане листом про наміри у липні 2026 року з метою поєднання випробуваних у боях українських технологій із європейськими виробничими потужностями. Окрім додаткового ресурсу, майбутній пакт має усунути регуляторні бар'єри для промислової кооперації та охопити ширші угоди у сфері ракетних і дронових технологій.

Крім того, Брюссель пропонує урядам країн ЄС на добровільній основі спрямувати новий раунд вільних кредитів за програмою Security Action for Europe на проєкти за участю українських зброярів, а також передавати озброєння з наявних арсеналів паралельно з новими закупівлями для збереження стабільного потоку постачань Києву. За оцінкою Єврокомісії, ці заходи розширять європейське оборонне виробництво у 2027 році та дадуть змогу Україні закуповувати більше озброєння у європейських постачальників за нижчими цінами за кошти кредиту ЄС.

Посли держав-членів Євросоюзу проведуть перше обговорення ініціативи у середу, а Брюссель розраховує фіналізувати угоду до кінця поточного року з подальшим затвердженням країнами спільноти.

Джерело: https://clashreport.com/world/articles/ukraine-to-spend-1-billion-to-integrate-defense-industry-with-europe-4j4wp0ullbh