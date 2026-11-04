Війська РФ атакували Рівненський район і спричинили пожежу у приватному будинку – ОВА

Приватний житловий будинок загорівся у Рівненському районі Рівненської області внаслідок російської повітряної атаки, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у середу вранці.
"Внаслідок атаки у Рівненському районі загорівся приватний будинок. Деталі згодом. Будьте обережні. Нагадую, у жодному разі не чіпайте уламки безпілотників", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.
Коваль закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки та уникати наближення до уламків ворожих дронів.
Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13138