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Війська РФ атакували Рівненський район і спричинили пожежу у приватному будинку – ОВА

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Приватний житловий будинок загорівся у Рівненському районі Рівненської області внаслідок російської повітряної атаки, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у середу вранці.

"Внаслідок атаки у Рівненському районі загорівся приватний будинок. Деталі згодом. Будьте обережні. Нагадую, у жодному разі не чіпайте уламки безпілотників", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.

Коваль закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки та уникати наближення до уламків ворожих дронів.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13138

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Редактор · Політичні новини
#рівненщина #пожежа #атака
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