Війська РФ під час атаки на Одесу пошкодили торговельний об'єкт та житлові будинки – міська влада

Торговельний об'єкт і житлові будинки зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки на Одесу, люди під час удару вціліли, повідомив перший заступник одеського міського голови Олександр Філатов у середу вночі.

"Наразі міські служби працюють на місці та надають необхідну допомогу мешканцям. Представники районної адміністрації консультують щодо отримання матеріальної допомоги. Комунальні підприємства допомагають закривати пошкоджені вікна та дверні отвори", – сказав Філатов.

На місці події розгорнуто оперативний штаб, де працюють фахівці Одеської міської військової адміністрації, районної адміністрації та комунальних служб. Триває ліквідація наслідків обстрілу, інформація про постраждалих станом на цю годину відсутня.

Джерело: https://t.me/odesacityofficial/65686