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Прогнози: демократи Ворнер та Оссофф перемагають на виборах до Сенату США у Вірджинії та Джорджії

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Чинні сенатори від Демократичної партії Марк Ворнер та Джон Оссофф здобувають перемогу у боротьбі за переобрання до Сенату США в штатах Вірджинія та Джорджія відповідно, повідомляють телеканал CBS News і аналітичний портал Decision Desk HQ у середу вночі.

За оприлюдненими прогнозами CBS News, чинний сенатор Ворнер випереджає кандидата від Республіканської партії Берта Мізусаву у штаті Вірджинія, забезпечуючи демократам першу велику перемогу за підсумками ночі виборів до верхньої палати американського Конгресу.

Водночас ресурс Decision Desk HQ спрогнозував переобрання демократа Оссоффа на посаду сенатора США від штату Джорджія.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104308

https://t.me/ClashReport/104309

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#сенат #вибори #демократи #сша
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