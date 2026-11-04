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Трамп розкритикував телеканал Fox News і назвав його опитування замовними

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Президент США Дональд Трамп різко розкритикував електоральні опитування та падіння рейтингів телеканалу Fox News, охарактеризувавши питання як замовні й звинувативши менеджмент упередженості, написав він у середу.

"Рейтинги Fox News стрімко падають (на 27%!), тому що вони витрачають надто багато часу на висвітлення Демократів... Опитування Fox News, завжди найгірше і є настільки образливими через запитання, які вони ставлять. Кожне запитання – це замовна робота, і кожна відповідь – повна нісенітниця! Це триває роками", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За словами політика, падіння інтересу глядачів до телеканалу зумовлене їхньою позицією проти нього, а власні електоральні показники серед республіканців він назвав найвищими в історіі.

Раніше, коментуючи виданню CBS News шанси на перемогу в електоральних перегонах, політик заявляв про наявність хороших перспектив на успіх за умови уникнення негативних результатів.

Як повідомлялося, у вівторок американці вирушать на виборчі дільниці, щоб проголосувати на проміжних виборах до Конгресу США.

Джерело: https://t.me/ClashReport/104306

https://t.me/ClashReport/104305

https://t.me/ClashReport/104301

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#екзитполи #вибори #трамп #сша
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